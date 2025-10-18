Gegen alle Vernunft – Ich bin verliebt in mich

Ich bin ein Mensch, der felsenfest davon überzeugt ist, dass all das, was er erlebt, was er sieht und was er an Veränderung wahrnimmt, nichts weiter ist als die Materialisierung seines Inneren – was mit einer ungeheuren Verantwortung einhergeht. Heute erzähle ich, wie ich mich im Zug mit meinem dämonischen Gegenüber unterhalten habe – und zuvor geht es darum, warum ich jetzt zu Christentum und Islam noch den Hinduismus hinzugenommen habe in meine Erforschung von Religionen als Materialisierung von Spiritualität. Meine besondere Sympathie gehört der großen Zerstörerin Kali, die so herrlich die Zunge herausstreckt in ihrer köstlichen Wut…

Eva’s Geständnisse vom 18. Oktober 2025

