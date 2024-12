Geschichte vom Groschenroman-Schriftsteller Max #podcast

Ich habe mal wieder eine Geschichte geschrieben – und für mich persönlich ist es eine ganz besondere Geschichte. Der Max in der Geschichte ist mir nämlich ganz schön ähnlich. Und das, was er von sich erzählt in dieser Geschichte, war beim Aufschreiben (wir haben in der Schreibwerkstatt immer eine Stunde Zeit dafür) für mich wie eine Befreiung von einem ganz alten Fluch. Wurdest Du schon mal dazu verführt, etwas Dummes zu tun? , lautete meine Aufgabe in dem VHS-Kurs. Und es entspinnt sich ein Gespräch – zwischen mir und meiner Lieblingsfilmheldin – Harley Quinn…

Eva’s Geständnisse vom 14. Dezember 2024

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören