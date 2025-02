Hurra! Ich bin nicht hypnotisierbar! #podcast

Heute früh erwachte ich aus einem Traum, in dem ein wirklich großartiger Hypnotiseur versucht hatte, mich zu hypnotisieren. Wir waren eine Gruppe von 30, 40 Menschen auf einer großen Wiese in einem lieblich schönen Urlaubsumfeld. Vor mir hatte der Hypnotiseur schon einige von uns in Trance versetzt – doch bei mir war es einfach nichts zu machen. OK, ist ja nichts Besonderes, man träumt ja so stirbt und das… Das Besondere war, dass ich frisch und klar aus dem Traum erwachte, genau in dem Moment, als er mit einer Geste den Versuch beendete. Und dass ich mich nach dem Aufwachen genau an alles aus dem Traum erinnern konnte, so als hätte ich es in Wirklichkeit erlebt. Das war so cool! Ich habe mir direkt mein Handy geschnappt und alles aufgeschrieben. Und das lese ich in diesem Podcast vor…

Eva’s Geständnisse vom 15. Februar 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören