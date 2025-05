Sklave Eva geht in Rente – und erzählt…

Am 1. Juni 2025, einem Sonntag, beginnt mein offizieller Renteneintritt. Zwar habe ich noch keinen Rentenbescheid erhalten, aber ich schätze, es werden so um die 600 Euro monatlich sein. Von diesen wird dann noch der Krankenkassenbeitrag abgezogen, wenn ich aufhöre, als Selbstständige zu arbeiten. Auch wenn ich demnach entweder ganz normal weiterarbeite oder langsam verarme und früher oder später in Grundsicherung lande, freue ich mich wie ein Schneekönig, das offizielle Rentenalter erreicht zu haben. Es fühlt sich an, als hätte man mir das Recht verliehen, nur noch soviel zu tun, wie ich tun mag – und ab dem 1. Juni nur noch genau das zu tun, was ich tun möchte. Unglaublich! Ich könnte vor Übermut Purzelbäume schlagen oder laut singend und trommelnd durch die Innenstädte ziehen vor Glück. Was das alles mit Politik zu tun hat, erzähle ich in diesem Podcast – oder vielmehr: Ich lese es Euch vor…

Eva’s Geständnisse vom 24. Mai 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören