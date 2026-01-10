10. Januar 2026

Mein neues Hobby: Dialog mit toten Genies – individuelle Heilungswege erarbeiten

Ich bin wohl die dickköpfigste Psychotherapeutin (nach HPG) und unkonventionellste systemische Coachin, die man sich vorstellen kann. Ich bin skeptisch gegenüber vorgefertigten Therapiemethoden wie Genogrammarbeit, ablehnend bei Regeln wie „professionelle Distanz wahren“, freunde mich grundsätzlich mit all meinen Klienten an innerhalb unserer gemeinsamen Zeit – und entwickle in jedem einzelnen Fall gemeinsam mit ihnen ihre höchstpersönlichen, auf ihrer Einzigartigkeit beruhenden Möglichkeiten, die Interpretation ihrer faktischen Realität kreativ zu verwandeln. In diesem Podcast erzähle ich, wie mein 16-tägiger Jahresurlaub über Weihnachten neue Wege gebracht hat – und wo ich gerade stehe: „Woran glaubst Du?“ Meine Klienten erforschen ihren Glauben zum Beispiel über die Vorbilder und Superhelden ihrer Kindheit – von Grimms Märchen bis zum Marvel-Universum. Irgendwann erschaffen wir gemeinsam eine Welt, in der meine Leute die Helden sind – ganz nach ihren Überzeugungen. Und es funktioniert!

Eva’s Geständnisse vom 10. Januar 2026

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören

Podcast bei YouTube abonnieren

Post Views: 38

Eva Ihnenfeldt: Superhelden-Coaching – Deine Traumwelt, Deine Kraft Was wäre, wenn wir dank Streaming, YouTube und Social Media unsere eigenen Interpretationswelten bauen? Abseits von Religionen und Ideologien als Regisseure unserer Realität – selbstbestimmt mit Bedeutung gefüllt? Das ist mein Job: Gemeinsam mit meinen Klienten gestalten wir ihre Realität neu – nicht Fakten entscheiden, sondern die selbstgewählten Interpretationen. So können meine Klienten erkennen, wie großartig sie sind. Die Superhelden-Transformation In meiner Kindheit wurde ich zur Superheldin, um zu überleben. Fantasie rettete mich: unsichtbare Gefährten, Zauberwelten, starke Vorbilder aus dem Fernsehen – mutig, selbstbewusst, unregierbar. Als Einzelkind träumte, malte, schrieb und spielte ich mir ein emanzipiertes Leben mit meinen Barbies zurecht. Ab der Pubertät wurde ich meine eigene Superheldin: halb Heilige, halb Rebellin – mal Mary Poppins, mal Cruella de Vil. In der prozessorientierten Psychologie heißt das: Traumwelten aufbauen. Mein Coaching Heute baue ich mit Klienten Superhelden-Traumwelten. Als „heilige Verbrecherin“ gehe ich auf Augenhöhe: Ich antworte offen auf ihre Fragen zu meinem Leben und zeige Wege in ihre einzigartige Großartigkeit. Erfahrung zeigt: Nicht Geld, Macht oder Liebe machen glücklich – sondern die Überzeugung, ein fantastischer Superheld zu sein. Ob Soldat, Mutter oder Rebellin: Erkenne Deine Kraft, handle danach. Wie wir arbeiten Wir tauchen wie Alice im Wunderland in Deine persönliche Realität: spüren Abenteuer aus, wachsen durch selbstbestimmte Entscheidungen. Formate (Videocalls fallen weg – die schaffen künstliche Distanz) Telefon (mit Protokoll) WhatsApp-Chat Persönliches Treffen (z. B. Café) Honorar Frei vereinbart im Erstgespräch – passend zu Deiner Situation. Bereit für Deine Superhelden-Geschichte? Lass uns starten!

steadynews.de
Category: Podcast Tags:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert