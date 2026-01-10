Mein neues Hobby: Dialog mit toten Genies – individuelle Heilungswege erarbeiten

Ich bin wohl die dickköpfigste Psychotherapeutin (nach HPG) und unkonventionellste systemische Coachin, die man sich vorstellen kann. Ich bin skeptisch gegenüber vorgefertigten Therapiemethoden wie Genogrammarbeit, ablehnend bei Regeln wie „professionelle Distanz wahren“, freunde mich grundsätzlich mit all meinen Klienten an innerhalb unserer gemeinsamen Zeit – und entwickle in jedem einzelnen Fall gemeinsam mit ihnen ihre höchstpersönlichen, auf ihrer Einzigartigkeit beruhenden Möglichkeiten, die Interpretation ihrer faktischen Realität kreativ zu verwandeln. In diesem Podcast erzähle ich, wie mein 16-tägiger Jahresurlaub über Weihnachten neue Wege gebracht hat – und wo ich gerade stehe: „Woran glaubst Du?“ Meine Klienten erforschen ihren Glauben zum Beispiel über die Vorbilder und Superhelden ihrer Kindheit – von Grimms Märchen bis zum Marvel-Universum. Irgendwann erschaffen wir gemeinsam eine Welt, in der meine Leute die Helden sind – ganz nach ihren Überzeugungen. Und es funktioniert!

Eva’s Geständnisse vom 10. Januar 2026

