Religionen: Zwei Frauen debattieren – gibt es die Hölle, wenn ja, für wen? #podcast

Seit fast einem Jahr lerne ich beruflich viele Menschen aus islamischen Ländern kennen. Menschen aus Asien (insbesondere aus Syrien), Menschen aus afrikanischen Ländern, Menschen aus europäischen Ländern. Ich fühle mich stark hingezogen zu der Freundlichkeit und den liebevollen Überzeugungen, die mir in unseren Gesprächen begegnen. Seit einigen Wochen begleite ich sogar eine sehr strenggläubige Muslima, die nicht nur täglich den Koran studiert, sondern auch hervorragend debattieren kann – ohne Tabus. In unserem letzten Gespräch ging es um Aussagen des Korans zur Hölle, und davon erzähle ich in diesem Podcast

Eva’s Geständnisse vom 26. September 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören