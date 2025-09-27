27. September 2025

Religionen: Zwei Frauen debattieren – gibt es die Hölle, wenn ja, für wen? #podcast

Seit fast einem Jahr lerne ich beruflich viele Menschen aus islamischen Ländern kennen. Menschen aus Asien (insbesondere aus Syrien), Menschen aus afrikanischen Ländern, Menschen aus europäischen Ländern. Ich fühle mich stark hingezogen zu der Freundlichkeit und den liebevollen Überzeugungen, die mir in unseren Gesprächen begegnen. Seit einigen Wochen begleite ich sogar eine sehr strenggläubige Muslima, die nicht nur täglich den Koran studiert, sondern auch hervorragend debattieren kann – ohne Tabus. In unserem letzten Gespräch ging es um Aussagen des Korans zur Hölle, und davon erzähle ich in diesem Podcast

Eva’s Geständnisse vom 26. September 2025

Seit über zwanzig Jahren auf der "freien Wildbahn" hat Eva Ihnenfeldt sowohl 2004 eine eingetragene Genossenschaft für Existenzgründer gegründet als auch 2011 eine Akademie für die Ausbildung von Social Media Manager/Innen. Lange Zeit war sie Dozentin und Trainerin für Marketing, Kommunikation und Social Media. Heute arbeitet sie als Coach für Menschen im beruflichen Wandel. Ihre Stärke ist es, IST-Situationen zu akzeptieren, Visionen zu erkennen und gemeinsam mit ihren Klienten Strategien zu entwickeln, die sich auch in der Praxis bewähren. Mobil: 0176 80528749 - E-Mail: [email protected]

