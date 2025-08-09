9. August 2025

Mittwoch der Schock, Donnerstag die Verhandlung, Freitag das Resümee – und heute der #Podcast

Nun sitze ich hier bei der Formulierung der Podcast-Beschreibung, und die letzten Tage kommen mir schon wieder vor wie eine Anekdote aus einem früheren Lebensabschnitt. Ich verstehe sogar, warum das so ist: Ich habe mich dermaßen intensiv beschäftigt mit dem, was Mittwoch passierte, dass die Dichte der Minuten die Zeit in ihrer Länge mindestens verdreifachten. Jeder Moment war bedeutungsvoll, riskant, kognitiv anspruchsvoll, erforderte meine ganze Aufmerksamkeit – so als würde ich mich als Anwalt einem entscheidenden Prozess stellen. Heute, drei Tage nach dem Ereignis, bin ich entspannt, langweile mich schon wieder – und ziehe in diesem Podcast Resümee. Und dieses Resümee lese ich dann noch vor.

Eva’s Geständnisse vom 9. August 2025

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören

Post Views: 18

Seit über zwanzig Jahren auf der "freien Wildbahn" hat Eva Ihnenfeldt sowohl 2004 eine eingetragene Genossenschaft für Existenzgründer gegründet als auch 2011 eine Akademie für die Ausbildung von Social Media Manager/Innen. Lange Zeit war sie Dozentin und Trainerin für Marketing, Kommunikation und Social Media. Heute arbeitet sie als Coach für Menschen im beruflichen Wandel. Ihre Stärke ist es, IST-Situationen zu akzeptieren, Visionen zu erkennen und gemeinsam mit ihren Klienten Strategien zu entwickeln, die sich auch in der Praxis bewähren. Mobil: 0176 80528749 - E-Mail: [email protected]

steadynews.de
Category: Podcast Tags:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert