Nun sitze ich hier bei der Formulierung der Podcast-Beschreibung, und die letzten Tage kommen mir schon wieder vor wie eine Anekdote aus einem früheren Lebensabschnitt. Ich verstehe sogar, warum das so ist: Ich habe mich dermaßen intensiv beschäftigt mit dem, was Mittwoch passierte, dass die Dichte der Minuten die Zeit in ihrer Länge mindestens verdreifachten. Jeder Moment war bedeutungsvoll, riskant, kognitiv anspruchsvoll, erforderte meine ganze Aufmerksamkeit – so als würde ich mich als Anwalt einem entscheidenden Prozess stellen. Heute, drei Tage nach dem Ereignis, bin ich entspannt, langweile mich schon wieder – und ziehe in diesem Podcast Resümee. Und dieses Resümee lese ich dann noch vor.

Eva’s Geständnisse vom 9. August 2025

