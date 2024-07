Scheitern aus Angst und Wut – #podcast

In dieser Podcast-Folge spreche ich darüber, wie es ist, wenn alles zusammenbricht. Wenn nichts mehr bleibt, wie was war. Wenn der Moment erreicht ist, dass die Unerträglichkeit der bestehenden Situation dazu führt, das eigene Leben radikal zu verändern. Oder wenn durch einen Schicksalsschlag alles zusammenbricht, was bisher war. Wenn man die berühmte „Komfortzone“ verlassen muss, ob man will oder nicht. Selbstverständlich berichte ich (wie immer) aus meinem eigenen Leben dabei. Scheitern ist mir wahrlich nicht unbekannt. Und am Ende des Podcasts gebe ich noch einen Tipp.

Eva’s Geständnisse vom 6. Juli 2024

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören