Der Umgang mit unbekannten Rufnummern und anonymen Anrufern: Annehmen? Ignorieren? Rückverfolgen?

Wie nextpit am 13. Juni 24 berichtet, können Google-Pixel-Nutzer nach dem neuesten Update Anrufer mit unbekannten Rufnummern besser identifizieren. Zwar funktioniert das Tool „Lookup“ wohl zunächst nur in den USA und in Kanada, doch wird es sicher nach und nach bei allen Pixel-Smartphone-Nutzern ausgerollt. Häufig wird in den Medien davor gewarnt, unbekannten Rufnummern zu vertrauen, da es bei solchen Anrufen viele betrügerische Hintergründe gibt – von Versprechungen über Drohungen bis zu teuren Rückruf-Aufforderungen… Was tun Sie, wenn Sie auf dem Display sehen, dass jemand Unbekanntes anruft? Und was tun Sie, wenn Sie jemanden anrufen wollen, der Ihre Nummer nicht kennen kann?

Wie verhalte ich mich, wenn ich zum ersten Mal mobil anrufe?

Wenn ich zum ersten Mal aus wichtigen Gründen jemanden anrufen muss, gehe ich prinzipiell davon aus, dass er der unbekannten Mobilnummer misstraut. Darum speichere ich den Kontakt direkt ab und schreibe eine SMS, in der ich erkläre, wer ich bin und warum ich versuchen werde, anzurufen. Dabei gebe ich nicht nur meinen Namen und mein Anliegen an, sondern auch die Uhrzeit, wann ich mich melden werde.

Anrufe mit unterdrückter Rufnummer

Wenn ich mit unterdrückter Rufnummer angerufen werde, warte ich, ob der Anrufer eine Nachricht auf meiner Mailbox hinterlässt. Anonyme Anrufe nehme ich grundsätzlich nicht direkt an. Die Mailboxfunktion kann ich grundsätzlich sehr empfehlen. Sollten Sie nicht wissen, wie Sie Ihre Mailbox aktivieren und einstellen können, erkundigen Sie sich bei Ihrem Netz-Anbieter – oder versuchen Sie es mit dieser Anleitung von chip.de . Ich selbst lasse es dreimal klingeln, bevor die Mailbox anspringt und mein persönlicher AB-Spruch abgespielt wird. Mit meiner persönlichen Ansage ermutige ich Anrufer, mir auf das Band zu sprechen.

Unbekannte Mobilnummer ruft an

Auch wenn unbekannte Mobilnummern mich anrufen, warte ich, ob der Anrufer auf die Mailbox spricht. So verhindere ich, dass Callcenter und andere Vertriebsagenturen meine Mobilnummer als „potenziell aufgeschlossen“ abspeichern, weil ich den Anruf angenommen habe. Die Mailbox ist die sicherste Methode, um die Anzahl von Werbeanrufen zu verringern.

Anschließend gebe ich die unbekannte Mobilnummer bei Google im Suchfeld ein. Ist diese Nummer schon einmal mit vertrieblerischen oder betrügerischen Absichten bekannt geworden, erfahre ich das in den Suchergebnissen.

Meistens jedoch bekomme ich direkt nach dem versuchten Anruf vom Android-System angezeigt, wenn vor der Nummer gewarnt wird. Dann blockiere ich sofort. Man kann auch Rückverfolgungs-Webseiten aufrufen wie tellows.de . Dort erhält man manchmal sehr detaillierte Informationen aus der weltweiten Community, wenn man die Mobilnummer in das Suchfeld eingibt.

Einfluss auf repräsentative Umfragen

Repräsentative Umfragen zu erstellen, wird immer schwieriger, wenn Menschen unbekannten Mobilnummern misstrauen. In aller Regel nutzen seriöse Umfrageinstitute ein Mixed-Mode-Verfahren aus Festnetzanrufen, Mobilfunkanrufen und Online-Befragungen. Festnetzanrufe erreichen vor allem ältere Menschen, da jüngere immer seltener einen Festnetzanschluss einrichten. Bei Mobilfunkanrufen erleben die Meinungsforscher häufig, dass der Anruf nicht angenommen wird. Online-Befragungen wiederum kommen für Senioren zurzeit noch wenig infrage – und sind selbstverständlich sowieso nicht jedermanns Sache.

Man sollte dies beachten, wenn man die Ergebnisse von repräsentativen Umfragen wie den politischen Meinungsumfragen studiert. Früher war es einfacher, ein authentisches Meinungsbild zu erstellen. Heute ist es für seriöse Meinungsforscher sehr schwer.

politik-kommunikation.de – Umfragemethoden im Vergleich