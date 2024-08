Festival Essentials: Was man zu einem Musikfestival mitnehmen sollte

Die Festival-Saison ist mitten im Gange und die Vorfreude auf musikalische Highlights, unvergessliche Erlebnisse und gemeinschaftliches Feiern steigt. Doch so verlockend diese Zeit des Jahres auch sein mag, ein gut vorbereitetes Festival-Erlebnis bedarf sorgfältiger Planung.

Bild: Foto von Krists Luhaers auf Unsplash

Für Neulinge kann die Frage, was man zu einem Festival mitnehmen sollte, überwältigend sein. Die richtige Ausrüstung ist essenziell, um das Beste aus dieser besonderen Erfahrung herauszuholen und Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Daher gibt es in diesem Artikel einen Überblick darüber, was man unbedingt mitnehmen sollte.

Campingausrüstung

Ein Festivalaufenthalt ist oft gleichbedeutend mit mehreren Tagen in der freien Natur. Ein robustes, wetterfestes Zelt ist daher das Fundament eines gelungenen Aufenthalts. Es sollte leicht aufzubauen und geräumig genug sein, um sowohl das Schlafen als auch das Lagern von Ausrüstung komfortabel zu gestalten.

Zum komfortablen Schlafen gehört eine hochwertige Isomatte oder eine aufblasbare Schlafmatte, die den Bodenkälte abhält. Ein Schlafsack komplettiert die Schlafausrüstung. Man sollte auch an ein zusätzliches Kissen oder ein kleines Kopfpolster denken, um den Schlafkomfort weiter zu erhöhen.

Campingstühle und ein Klapptisch schaffen eine bequeme Sitzgelegenheit zum Essen und Entspannen. Um Ordnung im Basislager zu halten, ist ein gut ausgerüsteter Rucksack oder eine Packtasche von Vorteil. Multifunktionale Produkte, die leicht und einfach zu verstauen sind, erleichtern den Transport und Aufbau der Campingausrüstung erheblich.

Man darf auch nie vergessen: Durch Wind und Wetter und durch unvorhergesehenen Körperkontakt können auf einem Festival auch Dinge zu Bruch gehen. Daher sollte man möglichst keine allzu wertvollen Sachen mitnehmen. Dampfer sollten ihre teuren E-Zigaretten beispielsweise lieber zuhause lassen und stattdessen eine Wegwerf E-Zigarette mitnehmen. So sparen Sie es sich auch, Ersatzakkus oder Liquidfläschchen zusätzlich mitnehmen zu müssen.

Kleidung

Bei unbeständigem Wetter sind ein Regencape oder eine wasserdichte Jacke unverzichtbar. Gummistiefel oder wasserdichte Schuhe sind ideal, um sich durch aufgeweichte Festivalgelände zu bewegen, und bei hohen Temperaturen bieten leichte und atmungsaktive Schuhe optimalen Komfort.

Für sonnige Tage dürfen Sonnenhüte, Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor und UV-beständige Kleidung nicht fehlen. Ein Lagen-System, bei dem man je nach Bedarf verschiedene Schichten hinzufügen oder ablegen kann, hat sich bewährt. Hierzu gehören leichte T-Shirts, Pullover und Wechselkleidung, die ausreichend Wärme und Komfort bieten. Dabei sollte man nicht vergessen, dass die Temperaturen in der Nacht oft stark abfallen können, sodass warme Socken und ein zusätzlicher Pullover oder eine Decke unentbehrlich sind.

Hygiene und Gesundheit

Festivalbesuche sind oft mit eingeschränkten Hygienemöglichkeiten verbunden, daher sollte man Pflegemittel einpacken, die unter diesen Bedingungen leicht anwendbar sind. Feuchttücher, Desinfektionsmittel und Toilettenpapier gehören zur Basisausstattung, um die grundlegende Hygiene sicherzustellen. Auch eine schnell trocknende Mikrofaserhandtücher sind sehr praktisch und nehmen im Vergleich zu herkömmlichen Handtüchern wenig Platz in Anspruch.

Zahnbürste und Zahnpasta, Trockenshampoo und Hygieneprodukte sind ein Muss. Frauen sollten Menstruationsprodukte einpacken. Ein Erste-Hilfe-Set, das Pflaster, Desinfektionsmittel, schmerzstillende und persönliche Medikamente enthält, sollte stets griffbereit sein. Diese Grundausstattung kann bei kleineren Verletzungen sofort Abhilfe schaffen und größere Komplikationen verhindern.

Ohrenstöpsel und Schlafmasken sind weitere hilfreiche Utensilien, um trotz lauter Musik und Lichteinflüssen eine erholsame Nachtruhe zu finden. Insbesondere in der Nähe der Hauptbühnen machen diese kleinen Helfer oft den entscheidenden Unterschied.

Verpflegung

Man sollte ausreichend haltbare Lebensmittel wie Snacks, Trockenfrüchte, Nüsse und Energieriegel einpacken. Dosenlebensmittel und Instantgerichte sind praktisch, da sie schnell und unkompliziert zubereitet werden können.

Ein tragbarer Gaskocher und das notwendige Campinggeschirr, wie Töpfe, Pfannen und Besteck, ermöglichen es, warme Mahlzeiten zuzubereiten.

Kühlelemente und eine kleine Kühlbox oder Kühltasche helfen dabei, Lebensmittel länger frisch zu halten. Wer auf bestimmte Ernährungsweisen oder Diäten angewiesen ist, sollte zusätzlich zu den angebotenen Speisemöglichkeiten entsprechende Vorräte mitbringen.

Technik und Unterhaltung: Vorbereitet für jede Situation

Der technische Fortschritt hat auch vor der Festivalwelt keinen Halt gemacht. Für lange Festivaltage ist eine Powerbank unverzichtbar, um Smartphone und andere elektronische Geräte aufzuladen. Eine robuste und wasserfeste Smartphone-Hülle schützt das Gerät vor den Elementen. Viele Festivalbesucher nutzen Smartphone-Apps, um Freunde zu lokalisieren, das Line-up zu verfolgen oder spontan Fotos zu teilen.

Ein portabler Bluetooth-Lautsprecher kann für gute Stimmung am Zeltplatz sorgen und macht das Warten auf den nächsten Act angenehmer. Ebenso nützlich sind LED-Lampen oder Stirnlampen, die eine gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit gewährleisten und dabei helfen, sich im Camp zu orientieren.

Während auf der Festivalbühne stets für Unterhaltung gesorgt ist, kann es im Camp zu ruhigen Phasen kommen. Bücher, Gesellschaftsspiele oder Karten sind eine nette Freizeitbeschäftigung, um die Zeit sinnvoll zu nutzen und für Abwechslung zu sorgen. Eine Kamera oder eine Polaroid-Kamera, um besondere Momente festzuhalten, ist ebenfalls eine wertvolle Ergänzung für das Festivalgepäck.

Sicherheit: Vorbeugen ist besser als Nachsorgen

Auf vielen Festivals kann man mittlerweile bargeldlos und kontaktlos bezahlen. Bargeld sollte man daher nur in begrenzter Menge mitnehmen. Ein Brustbeutel oder ein Geldgürtel unter der Kleidung bieten zusätzliche Sicherheit vor Diebstahl. Diese unsichtbaren Helfer bieten die Möglichkeit, etwa das Handy, Bargeld und Kreditkarten nah am Körper zu tragen.

Es ist ratsam, Kopien wichtiger Dokumente wie Personalausweis und Krankenversicherungskarte griffbereit zu haben. Ebenfalls hilfreich ist eine Liste mit den wichtigsten Notfallnummern, wie zum Beispiel die Nummer des Festivalveranstalters und Erste-Hilfe-Stationen.

Ein markantes Armband oder eine auffällige Markierung am Zelt helfen, sich auf dem weitläufigen Gelände besser zurechtzufinden und das Camp auch in der Dunkelheit schnell wiederzufinden. Viele Festivals bieten zudem Apps an, die eine virtuelle Karte des Geländes bieten und die Navigation erleichtern können.

Umweltbewusstsein: Rücksicht als Verpflichtung

In der heutigen Zeit, in welcher Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt, sollte auch bei einem Festivalbesuch an den ökologischen Fußabdruck gedacht werden. Wiederverwendbare Trinkflaschen, Mehrweg-Geschirr und umweltfreundliche Produkte tragen dazu bei, den Müll zu reduzieren. Es ist ratsam, genug Müllbeutel mitzunehmen, um Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen. Viele Festivals bieten inzwischen spezielle Recycling-Möglichkeiten an, die man nutzen sollte.

Ein bewusster Umgang mit Ressourcen und die Einhaltung von Umweltregeln zeigen Respekt vor der Natur und den anderen Festivalbesuchern. Dazu gehört auch, seinen Müll nicht einfach am Platz liegenzulassen und Zigarettenstummel nicht achtlos auf den Boden zu werfen. Man sollte stets auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit achten, um die grünen Flächen, auf denen Festivals oft stattfinden, zu schützen.

Zusätzlich kann man auf biologisch abbaubare Seifen und Shampoos zurückgreifen, um die Umwelt zu schonen. Auch nachhaltige Snacks und Getränke in Mehrwegverpackungen sind eine Option. Durch kleine bewusste Entscheidungen trägt jeder Besucher dazu bei, dass Festivals auch in Zukunft nachhaltig und umweltfreundlich stattfinden können. Viele Veranstalter bieten mittlerweile auch Anreize für umweltbewusstes Handeln an.

Fazit: Gut gerüstet ins Festival-Abenteuer

Ein gut durchdachtes Festival-Erlebnis beginnt mit einer detaillierten Planung und einer vollständigen Packliste. Die richtige Ausrüstung, sei es wetterfeste Kleidung, solide Campingutensilien, notwendige Hygieneartikel, ausreichend Verpflegung oder technische Geräte, trägt maßgeblich zu einem entspannenden und erfolgreichen Festivalbesuch bei.

Tipp: Hier gibt es eine Übersicht über Musikfestivals 2024 in Deutschland.