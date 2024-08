Wie wirkt sich 5G auf den Transportsektor aus?

Als 5G wird die fünfte Mobilfunkgeneration bezeichnet, die bereits seit mehreren Jahren eingesetzt wird und sowohl ein deutlich schnelleres mobiles Netz als auch eine wachsende Zahl vernetzter Geräte im alltäglichen Umfeld verspricht. Diese neue Technik bietet im Vergleich zu ihren Vorgängern zahlreiche neue Anwendungen und Vorteile: 5G ist sicherer, effizienter, schneller und stabiler und hat das Mobilfunk-Erlebnis damit revolutioniert.

Foto von Aleksandr Popov auf Unsplash

Viele Verbraucher profitieren bereits von den zahlreichen Vorzügen der 5G-Technologie, da Anbieter wie https://www.salt.ch/de dieses Netz bereits standardmäßig in ihre Handyverträge integriert haben. Doch nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Bereich gingen mit der Einführung von 5G einige Verbesserungen einher. Einer dieser Bereiche ist der Transportsektor, auf den die 5G-Technologie große Auswirkungen hat.

Fortschrittliche Mobilität durch 5G

Im öffentlichen Verkehr lassen sich viele Veränderungen beobachten: Durch 5G wird eine fortschrittliche, vernetzte und automatisierte Mobilität ermöglicht – und das sogar über Landesgrenzen hinaus. In einigen Versuchen wurden bereits ferngesteuerte Züge erprobt, die vor allem für den Gütertransport interessant sein könnten. Diese Entwicklung könnte in der Zukunft sogar Home-Office Möglichkeiten für Zugführer bedeuten.

Für die Fahrgäste in Bus und Bahn bietet 5G ebenfalls viele Vorteile: durch die größere Bandbreite verbessert sich das Internet in den öffentlichen Verkehrsmitteln und bleibt sogar bei vielen Nutzern stabil. Informationen über Verspätungen oder Anschlüsse können schneller aktualisiert und angezeigt werden und auch das mobile Ticket-System funktioniert durch Faktoren wie kontaktloses Zahlen, NFC und App-Tickets reibungsloser.

Mehr Sicherheit auf den Straßen

5G trägt außerdem einen großen Teil zur Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln bei. Durch den Einsatz von Trackern und Sicherheitskameras kann der Standort des Fahrzeugs live nachverfolgt werden. Im Falle eines Unfalls kann das Geschehen durch diese Standort- und Videodaten reproduziert und analysiert werden.

Vor allem für den Verkehr auf der Straße ergeben sich durch die erhöhte Konnektivität und Kommunikation zahlreiche Vorteile in Bezug auf Sicherheit. Denn damit sich Fahrzeuge untereinander koordinieren können, ist eine Internetverbindung in Echtzeit notwendig. So können sie Informationen zu Beschleunigungs-, Lenk- und Bremsmanövern austauschen. Bei der Notbremsung eines LKW werden so die Fahrzeuge in der näheren Umgebung informiert, die Bordcomputer können reagieren und einen Unfall verhindern.

5G soll zu Entspannung im Verkehr führen

Im vernetzten Verkehr ermöglichen die fortschreitende Digitalisierung und die damit einhergehende kontinuierliche Kommunikation einen besseren Verkehrsfluss. Gefährliche oder nervige Situationen entfallen: Reaktionszeiten beim Bremsen, Ablenkungen, das Suchen nach einem Parkplatz. Die Abstände zwischen den einzelnen Fahrzeugen könnten reduziert werden, Fahrzeuge optimal entsprechend dem Verkehrsaufkommen im Netz verteilt werden. So werden Straßen effizienter genutzt und Staus verhindert.

Intelligente Ampelschaltungen können sekundengenau auf Situationen wie den Einsatz von Rettungsfahrzeugen oder ein dichtes Verkehrsaufkommen reagieren. Optimierte Grünphasen können den Verkehrsfluss verbessern. So kann der Verkehr besser gesteuert werden, die Sicherheit steigt.

Insgesamt lassen sich durch 5G also zahlreiche Verbesserungen in allen Bereichen des Transportsektors beobachten, von denen sowohl Firmen, Mitarbeiter als auch Kunden profitieren können. Vor allem das autonome Fahren wird aller Wahrscheinlichkeit nach in der Zukunft eine große Rolle spielen und könnte ein Lösungsansatz für das Fehlen von Arbeitskräften in diesem Bereich sein.

Damit auch du künftig von diesen Vorteilen Gebrauch machen kannst, solltest du sicherstellen, dass dein Mobilfunkvertrag das 5G-Netz beinhaltet. Also sieh doch am besten direkt mal nach!