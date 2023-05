Mehr Erfolg als kleiner und mittlerer Unternehmer mit unseren Top fünf Optimierungsstrategien

Sie sind Kleinunternehmer oder im Mittelstand verantwortlicher Leiter im Bereich Entwicklung und Logistik? Dann stehen Sie stets vor wichtigen Entscheidungen sowie Abwägungen, die das Geschäft voranbringen oder auch aufhalten können. Dieser Artikel schickt sich an, Ihnen einen einfachen, fünfstufigen Leitfaden an die Hand zu geben, um künftig leichter zu guten Entscheidungen zu gelangen.

Bild von Mediamodifier auf Pixabay

Nicht jeder Aspekt wird mit gleichem Gewicht auf Ihre Situation zutreffen, manches werden Sie ergänzen oder entfernen müssen, doch unsere Tipps können ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. Zudem fördern Sie mit der Entwicklung Ihres angepassten Leitfadens Ihr strukturiertes Denken und können künftig mit neuen Herausforderungen leichter umgehen.

Software für Hardware

Gerade wenn Ihr Unternehmen mit physischen Waren und deren Transport zu tun hat, ergeben sich vielfältige Probleme und Herausforderungen. Unser Leitfaden mit seinen fünf Elementen konzentriert sich darauf, die unternehmensinternen Abläufe zu optimieren und somit mehr Puffer aufzubauen, wenn es doch einmal unvorhersehbar hakt und staut.

Tipp Nummer eins betrifft das Feld der Software und Tools. Sie befinden sich auf den Schultern von Riesen, wenn es um die Optimierung von Warenverkehr und Lagerkapazitäten geht. Nutzen Sie daher bereits verfügbare Profi-Software im Bereich der Transport- und Lageroptimierung und steigern Sie so rasch Ihre Effizienz in diesem Areal. Sie müssen das Rad nicht neu erfinden, wenn dies bereits ein anderer für Sie erledigt hat. Mit Softwarelösungen sind Sie so imstande, die Lieferqualität zu steigern, Versand- und Lagerungskosten niedrig zu halten und die Touren Ihrer Lieferwagen zu verbessern.

Tipp Nummer zwei betrifft den Bedarf. Verringern Sie das Risiko von Über- und Unterbeständen in Ihren Lagerräumen, indem Sie Bedarfsprognosen aufstellen und fortlaufend anpassen.

Tipp Nummer drei befasst sich mit dem Bereich außerhalb Ihrer Lagerräume. Wenn die Waren etikettiert Ihr Gelände verlassen, sollten Sie nicht die Kontrolle über sie verlieren. Behalten Sie die Übersicht, indem Sie die Warenverpackungen beispielsweise mit GPS-Trackern ausstatten. So können Sie en détail nachvollziehen, welche Routen Probleme bereiten und wo Optimierungsbedarf besteht. Die Folge könnte sein, dass Sie Lieferungen für bestimmte Kunden einen Tag eher auf den Weg bringen müssen, weil die Infrastruktur zum Zielort nicht ideal ist.

Partnerschaft und Ladevorgang

Unser vierter Tipp, um Ihren unternehmerischen Erfolg zu erhöhen, betrifft strategische Partnerschaften. Sie müssen stets ein ähnliches Kontingent an Waren befördern und das in regelmäßigen Abständen? Dann kann eine Alternative zur firmeneigenen LKW-Flotte nebst angestellten Fahrern der Aufbau einer Partnerschaft mit Spediteuren, Lieferanten oder Logistikdienstleistern sein. So holen Sie sich externes Expertenwissen in diesen Bereichen mit an Bord und können langfristig Lieferzeiten sowie Kosten einsparen.

Der fünfte und letzte Tipp betrifft die Ladevorgänge Ihres Unternehmens. Es existieren effektive Ladestrategien, die auch in Ihrem Fall helfen können, den Warendurchfluss besser zu gestalten. Befassen Sie sich regelmäßig mit Fortschritten und Erfahrungen anderer in diesem Bereich und implementieren Sie adäquate Ansätze in Ihrem Betrieb. Exemplarisch nennen wir hier das sogenannte Cross-Docking, bei dem mittels Vorkommissionierung Güter nicht erst in einem Warenlager einsortiert werden müssen. Stattdessen können Anlieferungen geradewegs vom Wareneingangsbereich zum Versandbereich übermittelt werden, was Lagerzeiten und -kosten reduziert. Schließlich kann auch die räumliche Anordnung Ihrer zu bewegenden Güter optimiert werden. Ist die Ladeanordnung logistisch besser umgesetzt, kann so teilweise auch die Anzahl der notwendigen Transporte verringert werden.