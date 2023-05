So werden auch die Videospiele zum möglichen Arbeitsplatz

Die Art und Weise, wie wir arbeiten, befindet sich im ständigen Wandel. Vieles von dem, was noch vor kurzem selbstverständlich war, scheint immer mehr obsolet zu werden. Es ist nach wie vor üblich, einen festen Arbeitsplatz und Arbeitszeiten zu haben und an die Arbeit jeden Tag zu pendeln. Aber darüber hinaus entstehen neue Formen der Beschäftigung, die unser Verständnis von Arbeit ändern.

Die Menschen heutzutage entdecken viele neue Wege, Geld zu verdienen. Wenn diese der breiten Öffentlichkeit bekannt werden, sorgen sie sehr oft für Erstaunen und manchmal sogar für Irritation. Die Digitalisierung und die immer steigende Rolle der sozialen Netzwerke haben nicht nur unsere Kommunikation transformiert, sondern auch neue Bereiche geschaffen, in denen die Menschen sich eine Beschäftigung finden und Geld verdienen.

Bild von Rene auf Pixabay

Es mag unglaublich klingen, aber manche Leute haben es geschafft, mit den online Videospielen Geld zu verdienen. Solche Spiele sind ein populäres Hobby, und sie werden oft als nur eine Art von Vergnügen betrachtet. So einfach sind sie nicht. Die bekanntesten Spiele haben riesige Fan-Communities, und ihre virtuellen Welten sind bei vielen Menschen beliebt. Dadurch steigt das Interesse für alles, was mit diesen Spielen etwas zu tun hat. Dieses Interesse ist der Grund, warum es heutzutage möglich ist, mit Videospielen Geld zu verdienen.

Typisches Videospiel – World of Warcraft

World of Warcraft ist 2004 erschienen und bleibt nach wie vor ein sehr populäres Spiel. Hier geht es um ein MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game). Am Anfang erstellt der Spieler einen Character. Der Character gehört einer bestimmten Rasse, der Spieler wählt die Klasse des Characters aus, und bestimmt auch das Geschlecht seiner Spielfigur. In WoW muss der Spieler zahlreiche Quests lösen und an Raids teilnehmen. Das Spiel findet in einer riesigen Fantasy-Welt statt, die man ewig erkunden kann.

Das Spiel ist ein echter Klassiker seiner Art. Es bleibt seit knapp 20 Jahren sehr beliebt, und die Spieler bilden eine globale Fan-Community. Für viele neue Spieler kann WoW am Anfang sehr kompliziert erscheinen, und deswegen greifen viele auf WoW Boosting zu. Das kann den Einstieg in die Welt von WoW viel schneller und einfacher machen. Jene Fans, die wirklich viel Zeit und Energie in das Spiel investieren, werden selbst zu Experten, die die anderen im Spiel betreuen können oder das Spiel zur Show machen. Wer seine Leidenschaft so weit gebracht hat, kann auch die Wege finden, damit Geld zu verdienen. Dafür gibt es mehrere Optionen.

Handel und In-Game Economy

Da WoW und die meisten ähnlichen Spiele über ihre eigene virtuelle Welte verfügen, gibt es in diesen Welten auch realitätsnähe Wirtschaftsverhältnisse. Verschiedene Gegenstände, die dem Spieler Vorteile und Boni geben, spielen eine wichtige Rolle. Gegenstände, die von vielen Spielern begehrt werden, haben einen höheren Wert, und der Besitzer kann diese gegen einen guten Preis verkaufen. In WoW können es Waffen, Teile der Schutzausrüstung, Kleidung, Taschen, Getränke oder Reittiere sein.

Um diesen Handel und Austausch zu ermöglichen, gibt es in Videospielen eigenes Geld. In WoW zum Beispiel ist es WoW Gold. Im Fall von WoW findet der Handel im Auktionshaus statt. Das virtuelle Geld mag auf den ersten Blick unseriös aussehen, aber für viele Spieler hat WoW Gold einen echten Wert. Die Angebote WoW Gold oder ähnliche Währung der anderen Spiele zu kaufen gibt es sehr viele, und sie funktionieren aufgrund einer bestimmten Wechselrate, als ob man mit einer weiteren Währung handeln würde. Die leidenschaftlichen Spieler von WoW oder ähnlichen Spielen haben viele Möglichkeiten die wertvolle Gegenstände (Items) oder virtuelles Gold zu sammeln und anderen Spieler zu verkaufen. Solche Dinge können überraschend viel kosten.

Videospiele können für viele wie etwas vollkommen Unsportliches klingen. Es ist tatsächlich keine große Herausforderung für die Muskeln, vor einem Bildschirm zu sitzen und im Videospiel Quests zu lösen. Jedoch wird E-Sport immer beliebter, denn viele Leute mögen zuschauen, wie die anderen Videospiele spielen. Natürlich geht es in diesem Fall nur um die besten und erfahrenen Spieler, die etwas Außergewöhnliches leisten können.

In WoW dreht sich vieles rund um die Raids. In einem Raid muss man ein besonders starkes Monster besiegen oder andere komplizierte Aufgaben erledigen. Für einen Raid braucht man immer eine Mannschaft, die aus Spielfiguren mit verschiedenen Eigenschaften besteht. Man braucht sowohl Krieger als auch Heiler. Diese Mannschaften messen sich miteinander in den sogenannten Rennen. So werden regelmäßige Turniere veranstaltet, bei denen man einen Raid so schnell wie möglich erledigen muss. Solche Rennen locken immer ein großes Publikum an, und diese Aufmerksamkeit lässt E-Sport für die besten Spieler zu ihrem Beruf machen.

Streamen

Streamen ist noch eine Möglichkeit, den Spielprozess mit dem großen Publikum zu teilen. Vieles beim Streamen fällt ähnlich wie beim E-Sport aus. Auch hier ist es wichtig nicht nur Spielen, sondern etwas besonderes zu zeigen. Erfolgreiche Streamer werden nur jene, die die Quests im Spiel außergewöhnlich gut oder schnell lösen können, und sich mit dem Spiel so gut auskennen, dass sie dem Publikum hilfreiche Ratschläge geben können.

Ansonsten zeichnet sich Streamen durch eine größere Flexibilität aus. Der Spieler kann selbst entscheiden, wann Streaming stattfindet, und er muss nicht an die Bedingungen irgendwelcher Veranstalter aufpassen. Fürs Streamen werden populäre Video-Plattformen wie YouTube oder Twitch benutzt. Mit Hilfe dieser Plattformen können die Streamer auch Geld verdienen. Je mehr Zuschauer ein Streamer hat, desto größere Umsätze kann er erwarten.

Zum Schluss

World of Warcraft ist nur eins der populären Videospiele. Es ist jedoch ein gutes Beispiel dafür, wie eine virtuelle Welt einen Raum für vollkommen reale Wettbewerbe und Geschäfte bietet.