Brutto-Jahreseinkommen von Beamten, Angestellten und Selbstständigen

Eine Umfrage des Bundesbank zwischen April 2021 und Januar 2022 bei 4119 Bürgern aus Deutschland gibt Aufschluss darüber, wieviel Jahresbruttoeinkommen Beamte, Selbstständige und Angestellte im Durchschnitt erwirtschaften. Die Umfrage schließt auch Arbeitslose mit ein. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass Selbstständige Gutverdiener sind – doch stimmt das auch? Dass Beamte die Spitzenverdiener sind, ist zumindest wenig überraschend.

Wie Businessinsider berichtet, führen Beamte der Umfrage nach mit einem Median-Jahresbruttoeinkommen von 79.900 Euro. Angestellte gaben bei der Umfrage ein Jahreseinkommen von durchschnittlich 58.400 Euro an, Selbstständige erzielen im Schnitt ein zu versteuerndes Einkommen von 51.300 Euro jährlich.

Schulabschluss entscheidend für die Höhe des Einkommens

Zu berücksichtigen ist auch, dass laut einer anderen Umfrage der Bundesbank der Schulabschluss entscheidend ist für die Höhe des Jahresbruttogehalts. Ohne Schulanschluss lag 2019 das Durchschnittsgehalt brutto bei 24.000 Euro, mit Hauptschulabschluss bei 34.900 Euro, mit Realschulabschluss bei 48.700 Euro und mit Fach- und allgemeiner Hochschulreife bei 57.900 Euro.

Selbstständig und prekär?

Interessant ist, dass Selbstständige zwar mit Abstand das höchste Risiko tragen, da sie in Deutschland nicht in Sozialversicherungssysteme integriert sind, jedoch am wenigsten Einkommen verzeichnen können. Erwerbsfähige, die zurzeit ohne Anstellung sind, haben als Arbeitslose jährlich im Schnitt 25.900 Euro brutto zur Verfügung.

Quelle: Businessinsider vom 8. Juni 2023