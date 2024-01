Sicherheit und Schutz durch Absperrungen und Barrieren

Für Betriebe und Unternehmen ist es wichtig, für bestimmte Bereiche Sicherheit und Schutz zu gewährleisten. Deshalb benötigen diese solide Absperrungen im Außen- und Innenbereich, wobei verschiedene Ausführungen und Varianten stets gefragt sind. Je nach Situation und Ort werden natürlich andere Vorgaben gewünscht für diese Absperrmöglichkeiten. Hierbei steht die Sicherheit und der Schutz immer im Vordergrund und es gibt deshalb verschiedene Variationen wie z.B. die aus Metall oder Kunststoff.

Scherengitter sind mit Rollen, Standfuß und für die Wandbefestigung lieferbar. Die farbliche Gestaltung entspricht den gängigen Normen für die Verkehrssicherung.

Bild von günter auf Pixabay

Parkplatzpfosten nutzen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen als Schutz gegen Falschparker. Weitere Varianten dienen als Rammschutz und sichern frei zugängliche Bereiche. Absperrungen haben nicht nur eine schützende Barrierefunktion, sie sind auch optische Leuchttürme, da ihre Signalfarben klare Grenzen setzen und somit Gefahrenbereiche direkt erkennbar sind.

Die zuverlässigen Schutzschilde verhindern den unerlaubten Zugang ebenso wie Unfälle. Robuste Absperrgitter sichern verschiedenste Bereiche auf dem Firmengelände outdoor und indoor.

Die Absperrsysteme sind teilweise modular aufgebaut und somit erweiterbar, was den Anforderungen jedes Projekts entgegenkommt und wodurch es Absperrsysteme für jede mögliche Situation gibt. Massive Absperrbügel als kraftvolle Rammschutzbügel oder als elegante Wegesperren werden entlang von Straßen, auf großzügigen Parkplätzen und in malerischen Parkanlagen aufgestellt. Daher werden diese in verschiedenen Größen angeboten, um für jede Nutzungsmöglichkeit eine passende Sperrmöglichkeit zu ermöglichen.

Neben ihrer Funktionalität integrieren sie sich ästhetisch in die natürliche Umgebung. Solide Stahlrohrbügel steuern den Verkehrsfluss, ohne den Aufstellplatz optisch zu beeinträchtigen. Kettenpfosten sind eine Variante von Absperrungen, die sich höchst flexibel einsetzen lassen. Ihre Einsatzbereiche sind Baustellen, Parkplätze, Veranstaltungsgelände, die Verkehrsführung, die Gebäudesicherheit, Spielplätze sowie Lagerhäuser und Industriegebiete. Dort markieren sie Gefahrenbereiche, in denen besondere Sicherheitsanforderungen herrschen.

Transportwagen als essentielle Begleiter für die Organisation

Berufsbedingte Transporte stehen in zahlreichen Branchen tagtäglich an. Die zu befördernden Utensilien sind Dokumente, Equipment für das Büro, Reifen, Pakete, gastronomisches Inventar, Werkzeuge und Geräte, Paletten oder auch Müll. Die regelmäßige Beförderung erledigen Beschäftigte mit den Transportgeräten in unterschiedlichen Ausführungen je nach Bedarf und Einsatzzweck. Damit gelingen die reibungslosen Abläufe im Betrieb.

Hierbei gibt es verschiedene Arten von Transportwagen, welche für jeden Berufszweig genutzt werden können:

Tischwagen,

Gitterwagen,

Werkzeugwagen,

Plattenwagen,

Etagenwagen,

Niederflurwagen oder

Hochhubwagen

Sie unterscheiden sich voneinander durch ihren Aufbau und durch raffinierte Finessen. So verfügen sie über verschieden große Ladefläche und mehr oder weniger Gitter. Etagenwagen gibt es in teilweise geschlossener oder offener Ausführung sowie mit oder ohne Hebelgriffe. Zeitungs- und Paketkarren sind für ihre Anwendung sehr handlich aufgebaut. Spezielle Ausführungen der Transportgeräte sind Klappwagen, Palettenaufsätze und Hebegeräte. Sie passen zu den spezifischen unternehmensinternen Anforderungen. Das beweisen unter anderem die Fasskarren mit Stützrollen oder -rädern. Die Auswahl an Transportgeräten umfasst auch Handpritschen- und Schwerlastwagen, Sammel- und Müllbehälter sowie einfache Transportkisten. Zu den Extras gehören neigbare Regalböden, Zinkblechladeflächen und handliche Bügelgriffe. Betriebe mit Kundenverkehr bestellen Kleider- und Wäschewagen, die Gastronomie benötigt Geschirrwagen, auf Bahnhöfen und Flughäfen sind Gepäckkarren unverzichtbar. Mit Kettenpfosten lassen sich zudem sehr gut Zugänge kontrollieren.

Diese verschiedenen Varianten und Ausführungen von Transportwagen ermöglichen für jedes Unternehmen eine einfache und sichere Transportmöglichkeit, damit Aufgaben schnellstmöglich erledigt werden können.