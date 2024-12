KI-generierte Fake-Videos: Eine Gefahr für unsere Realitätswahrnehmung?

Unten im Beitrag ist ein Satire-Video mit dem verstorbenen CDU-Politiker Helmut Kohl und dem jetzigen CDU-Parteichef Friedrich Merz eingebettet – aus dem YouTube-Kanal Circus Totalis, der seit etwa einem Jahr KI-erzeugte KI-Videos veröffentlicht unter dem Motto: „Künstliche Intelligenz und natürlicher Blödsinn“. Mitte Dezember 2024 wird ProSieben eine Satireshow mit KI-generierten Deepfake-Videos starten. Doch Fakevideos sind nicht nur für Medienschaffende eine Möglichkeit, komfortabel und günstig Content zu produzieren – vor allem verändert Deepfake-Content die Realitätswahrnehmung von uns Menschen – und öffnet Tür und Tor für Bedrohung, Herabwürdigung, Erpressung und ungerechtfertigte Vorteilsnahme.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte?

KI-Technologien ermöglichen es, täuschend echte Bilder, Videos und Audioaufnahmen zu erzeugen, in denen Personen Dinge sagen oder tun, die gefälscht sind. Kinder und Jugendliche, die in Ekelvideos herabgewürdigt werden und hilflos sind gegenüber der viralen Verbreitung, Verheiratete, die erpresst werden mit Fälschungen von pornografischen „Seitensprüngen“ – es ist kaum auszumalen, was mit diesen Videos alles an bösen Vorhaben umgesetzt werden kann.

Deepfake in der Politik

Neben den kriminellen und ehrverletzenden Deepfakes sind KI-generierte Videos in der Politik besonders brisant. Selbst, wenn in einer aufgeklärten, intellektuellen Gesellschaft nicht allem Glauben geschenkt wird, was über das Internet verbreitet wird, bleiben Spuren zurück, wenn Machthabern zum Beispiel in den Mund gelegt wird, dass diese Bevölkerungsgruppen ausweisen, soziale Unterstützungen streichen, oder Kriege befeuern wollen.

Kann es sein, dass wir zukünftig überhaupt nichts mehr glauben, was uns medial präsentiert wird? Oder dass wir nur noch das glauben, was „öffentlich-rechtliche Institutionen“ verbreiten? Wo bleibt dann noch die vierte Gewalt des Journalismus, dessen Aufgabe es in einer Demokratie ist, Politik zu hinterfragen und durch investigative Recherchen das zu sagen, was nicht gesagt werden soll?

Man wird sehen. Zurzeit bemüht sich die Politik international, über Verbote und Strafen einzudämmen, dass ihre Wirksamkeit durch „Hass und Hetze“ eingeschränkt wird. Doch diese Vorgehensweise ist in demokratischen Ländern fragwürdig und erinnert an schlimme Zeiten…

Nun aber zum fröhlichen Teil. Ein KI-erzeugtes Video vom Kanal Circus Totalis mit dem verstorbenen Bundeskanzler Helmut Kohl und dem jetzigen Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Vielleicht suchen Sie mal nach Fehlern! Vielleicht finden Sie sogar welche! Schatten im Gesicht können verräterisch sein, asynchrone Mundbewegungen – und Unregelmäßigkeiten in der Hintergrund Choreografie…