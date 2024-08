Nach der Unternehmensgründung: Alles Wichtige für eine sichere Arbeitsumgebung im Überblick!

Eine Unternehmensgründung kann ein langer und herausfordernder Prozess sein. So haben Gründer oftmals mit allerhand Entscheidungen hinsichtlich des Standortes, Mitarbeiterwahl und Firmenausrichtung. Nicht selten wird der Arbeitsschutz hinten angestellt – mit verheerenden Folgen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ein mangelnder Schutz am Arbeitsplatz kann nicht die Kosten für Maschinenwartung und der Instandhaltung von Lager- und Produktionshallen deutlich nach oben treiben, sondern auch die Gesundheit von Mitarbeitern gefährden. Alles Wichtige für einen sicheren Arbeitsplatz nach der Unternehmensgründung finden Sie hier.

Bild von Raad auf Pixabay

In fast jedem Unternehmen lauern täglich einige Gefahren und Sicherheitsrisiken, welche nicht nur für schlimme Verletzungen sorgen können, sondern auch die Arbeitsumgebung stark beeinträchtigen können. So gibt es eine ganze Reihe von wichtigen Faktoren, welche darüber entscheiden, ob Arbeitnehmer ein sicheres Arbeitsumfeld vorfinden. Das Hantieren mit gefährlichen Stoffen und Chemikalien sowie die Nutzung schwerster Elektrowerkzeuge sowie mobiler Maschinen kann schwere Schäden bei der Einrichtung anrichten und hohe Reparaturkosten nach sich ziehen. Vorbeugende Maßnahmen sind hier das Schlüsselwort, um langfristig für eine sichere Arbeitsumgebung zu sorgen. Worauf Gründer unbedingt achten sollten, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern, kann man im folgenden Ratgeber nachlesen.

Betonböden in Lager- und Produktionshallen vor Beschädigungen schützen

Ausgelaufene Fette und Öle sowie Chemikalien können einem Betonboden in Fertigungshallen und Lagerhallen schwer zu setzen. So spielt gerade der Untergrund eine große Rolle für einen sicheren Arbeitsplatz. Viele Gründer achten bei der Auswahl einer Produktionshalle oder Lagerflächen lediglich auf Größe und Zustand. Allerdings steigt das Risiko von Arbeitsunfällen durch einen beschädigten Betonboden, wenn schwere Maschinen zum Einsatz kommen.

Um Kratzer, Risse, Flecken und Bruchstellen zu vermeiden, lohnt es sich über eine Behandlung des Betonbodens nachzudenken. Ein polierter Betonboden mit Becosan versiegelt die Oberfläche und schützt den Boden vor verschiedenen Beschädigungen und Verschmutzungen. So können Unternehmen viel Geld sparen, da auf regelmäßige Reparaturen und Sanierungen verzichtet werden kann. Auch für die Alltagsreinigung ist es deutlich einfacher, eine polierte Betonoberfläche sauber und frei von unterschiedlichen Verschmutzungen zu halten.

Ergonomischer Arbeitsplatz verringert Verletzungsgefahr und erhöht den Komfort

Für viele Fachkräfte ist es heutzutage wichtig, einen ergonomischen Arbeitsplatz vorzufinden. Durch neue technische Entwicklungen und moderne Maschinen ist es heutzutage möglich auch Schwerstarbeiten, um ein Vielfaches zu vereinfachen. Einer der häufigsten Gründe, warum Start-ups scheitern, ist ein Mangel an Ergonomie und damit eine Missachtung der Mitarbeiterbedürfnisse. So kommt es nicht nur auf ergonomische Möbel an, sondern auch auf Geräte und Maschinen, welche den Arbeitsalltag für Arbeitnehmer vereinfachen können.

Die Beleuchtung ist wichtiger, als viele Gründer denken!

Auch die Lichtquellen in einem Unternehmen sollten unter die Lupe genommen werden. So gehört zur Checkliste bei der Unternehmensgründung gehört auch auf eine optimale Beleuchtung zu setzen. Dabei sollte dafür gesorgt werden, dass alle Arbeitsbereiche ausreichend hell und gleichmäßig ausgeleuchtet werden.

Ein schlechtes Licht kann nicht nur die Unfallgefahr erhöhen, sondern auch die Produktion mindern. Schwach ausgeleuchtete Arbeitsbereiche sind eine Belastung für die Augen, sodass eine schnellere Ermüdung und Abbau der Konzentration eintreten. Zudem ist es auch wichtig, die Bildung von Schatten zu vermeiden. So ist gerade eine ausreichend helle Deckenbeleuchtung in allen Unternehmen von besonderer Wichtigkeit für die Sicherheit am Arbeitsplatz.