Eigener Online-Shop – diese Aspekte sind wichtig

Im heutigen digitalen Zeitalter nutzen viele Unternehmen Online-Shops als primäre Plattform, um ihre Produkte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Diese Strategie hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Es ist jedoch kein leichtes Unterfangen, einen erfolgreichen Online-Shop einzurichten und zu betreiben. Es gibt eine Reihe kritischer Aspekte, die sorgfältig berücksichtigt werden müssen.

Shop-Gestaltung – die Zielgruppe ist entscheidend

Bei der visuellen Konzeption eines Online-Shops ist die Anpassung des Layouts und Designs an die spezifische Zielgruppe von zentraler Bedeutung. Unterschiedliche Zielgruppen, sei es nach Altersklassen oder nach Marktsegmenten wie B2B oder B2C, erfordern eine jeweils angepasste Ansprache. So reagiert zum Beispiel ein jüngeres Publikum im Vergleich zur Generation 60+ oft positiv auf eine modernere Herangehensweise.

Fortschrittliche Shop-Systeme, wie beispielsweise Shopware, stellen in der Regel verschiedene Standardlayouts zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es eine breite Palette an zusätzlichen Layouts, die von externen Anbietern stammen und sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig sein können. Die große Vielfalt kann sich als Nachteil erweisen, wenn Entscheidungsschwierigkeiten zu einem überladenen Layout führen und zu viele Gestaltungselemente kombiniert werden.

Im Vorfeld sollte daher genau analysiert werden, welche Ansprache die Zielgruppe bevorzugt. Es ist zu ergründen, welche Bilder, Farben und Texte den potenziellen Kunden zusagen. Basierend auf diesen Erkenntnissen sollte dann ein passendes und zielgruppenoptimiertes Layout gewählt werden

Bedienbarkeit – der Kunde muss schnell zum Ziel

Ein weiterer wesentlicher Aspekt für den Erfolg eines Online-Shops ist eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit, im Fachjargon Usability genannt. In der heutigen Zeit reicht es nicht mehr aus, einfach nur online zu sein. Der Shop muss auch einfach und intuitiv zu bedienen sein. Das fängt bei der Produktansicht und der Suche an: Nutzer wollen Produkte einfach und schnell finden. Daher ist es wichtig, dass die Produktkategorien klar strukturiert und die Produkte leicht zu finden sind.

Aussagekräftige und informative Beschreibungen der Produkte und Kategorien sind unerlässlich. Website-Besucher sollten auf den ersten Blick erkennen können, welche Produkte in einer bestimmten Kategorie enthalten sind oder was das Besondere an einem bestimmten Produkt ist. Dabei ist es wichtig, auf individuell gestaltete Produktbeschreibungstexte zu achten, um sich von der Konkurrenz abzuheben und den Nutzern einen Mehrwert zu bieten

Einfacher Bestellprozess verhindert Kaufabbrüche

Der Webshop sollte einen einfachen und intuitiven Bestellprozess bieten. Es gibt immer noch Online-Shops, in denen beispielsweise die Auswahl von Produktvarianten unnötig komplex ist oder der Checkout-Prozess – also die Schritte vom Start des Bezahlvorgangs bis zum Abschluss der Bestellung – zu umfangreich und kompliziert gestaltet ist. Jeder unnötige Schritt im Bestellprozess kann das Risiko erhöhen, dass Kunden den Kaufvorgang abbrechen. Daher sollte die Anzahl der potenziellen Abbruchpunkte so gering wie möglich gehalten werden.

Hierfür empfiehlt sich eine moderne Shop-Software wie zum Beispiel Shopware. In solchen Systemen sind die Bestellprozesse optimal gestaltet und bieten zudem die Möglichkeit, bei Bedarf individuelle Anpassungen vorzunehmen

Responsive Webdesign – heutzutage unverzichtbar

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Online-Shops ist die optimale Darstellung auf allen Endgeräten – Desktop-PCs, Laptops, Tablets und vor allem auf Mobiltelefonen. Müssen Nutzer lange suchen, um bestimmte Produkte oder Produktinformationen zu finden, oder haben sie Schwierigkeiten, den Warenkorb-Button auf Anhieb zu finden, besteht die Gefahr, dass sie den Shop verlassen und bei einem Mitbewerber einkaufen, der eine bessere Usability auf dem Smartphone bietet.



Eine Grundvoraussetzung für den Erfolg eines Webshops ist daher ein an alle Endgeräte angepasstes Webdesign, das sogenannte Responsive Webdesign.