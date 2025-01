USA: Ende der Klimaschutz-, Woke- und Diversity Unternehmenskultur?

Mit J.P Morgan steigt nun auch die letzte der US- Großbanken aus der „Net Zero Banking Alliance“ (NZBA) aus, wie MarktundMittelstand.de berichtet. Die NZBA Allianz wurde 2021 von den Vereinten Nationen als verpflichtendes Bündnis der Banken gegründet, um das UN-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu unterstützen – zum Beispiel mit der Beschränkung der Finanzierungen fossiler Energieprojekte. Klimaallianzen, Diversitätsvorgaben in der Personalpolitik, woke- und genderengagierte Werbekampagnen… die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten schlägt in der Wirtschaft schon jetzt hohe Wellen, obwohl seine Amtszeit erst am 20. Januar 2925 beginnt.

Plötzlich gilt die jahrelang propagierte Wokeness bei den großen Marken und Konzernen nicht mehr als ein Zeichen für Toleranz, Jugendlichkeit, soziale Gerechtigkeit und Wachsamkeit gegenüber rassistischen Auswüchsen, sondern als Zeichen dafür, wie sehr Wirtschaftsunternehmen der Politik gegenüber willfährig sind, um Subventionen und andere Vorteile zu erhalten. Umgekehrt ist die Politik gegenüber den Big Playern ebenso willfährig, um Spenden zu erhalten und ihre „Woke“- NGO’s ausreichend finanziert zu wissen – und somit dem politischen Gegner überlegen zu sein.

Ob die Demokraten, ob die Republikaner, ob Biden oder Trump, sobald sich das Volk in weiterhin geheimen und demokratischen Wahlen für die ein oder andere Seite entscheidet, geht plötzlich alles ganz schnell. Nun, wo neben dem US-Präsidenten Donald Trump die Silicon Valley Milliardäre am Machtruder Platz nehmen, dreht sich die Regenbogenfahne ganz schnell und ohne Mühe in eine neue Richtung.

Mark Zuckerberg ruft nach Meinungsfreiheit und beklagt, wie sehr die demokratische Regierung die Meta-eigenen sozialen Netzwerke gezwungen hat, wahre Informationen wie zum Beispiel Impfnebenwirkungen zu löschen in der Coronazeit. So gut wie jede Kritik an den bürgerrechtseinschränkenden Maßnahmen von 2020 bis 2023 wurde von regierungs- und spendenfinanzierten NGO’s aufgespürt und sanktioniert.

Ob YouTube, Facebook, Instagram oder Twitter, Zweifel an der Corona-Politik wurden ebenso unterbunden wie Zweifel an der Neuordnung der Geschlechterwahl oder Zweifel daran, dass die Planetenzerstörung und die kosmisch bedingten Temperaturerhöhungen in erster Linie vom CO₂ anhängig sind.

Von der Nachhaltigkeit zum Wachstumswahn

Jetzt regiert plötzlich wieder die Wirtschaft mit ihren immensen Wachstumsphantasien, mit einer energieverschlingenden Künstlichen Intelligenz, die wahrscheinlich nicht einmal über den rasanten Ausbau der Atomenergie ausreichend gefüttert werden kann, und mit einem profitorientierten Menschenbild, dass die hellsten und besten Köpfe der Welt braucht, um die ehrgeizigen Ziele der im Wettbewerb stehenden, um die „Weltherrschaft“ ringenden gigantischen Digitalkonzerne verwirklichen zu können.

Ob bei den besten menschlichen Entwicklern, Wissenschaftlern, Verkäufern und Strategen mehr Männer, mehr Frauen oder auch andere Geschlechteridentifizierte hervorragende Arbeit leisten, ist unwichtig. Nur die Leistung zählt.

Man will die Menschen nicht mehr zu sozial mitfühlenden, nachhaltig denkenden und dem Klimaschutz verpflichteten Wesen „erziehen“, man will, dass sie begeistert die technologischen Neuerungen feiern, sich leistungsmäßig mit ganzer Kraft einbringen und bestmöglich das Rad des Fortschritts über ausschweifenden Konsum und ordentliche Steuerabgaben antreiben.

Deutschland und sein Mittelstand

Es wird spannend. Was ich allerdings befürchte, ist, dass gerade Deutschland unter dem radikalen Umschwung sehr leiden wird, weil kein Land der Welt so einen fantastischen unternehmerischen Mittelstand aufgebaut hat wie Deutschland. Die Konzernpolitik macht es den kleinen und mittleren Familienunternehmen, die häufig international „Hidden Champions“ mit ihren industriellen Nischenprodukten sind, immer unmöglicher, unabhängig von Konzernstrukturen zu existieren.

Die Nachweise in der Energieplanung und -verwendung, der Nachhaltigkeit, der Lieferkettenüberwachung und vielen weiteren bürokratischen Gesetzgebungen lässt mittelständische Produktionsunternehmen verzweifeln. Statt zu produzieren und erfolgreich zu verkaufen, müssen unzählige Dokumente erstellt, ausgedruckt, geprüft, eingereicht und zertifiziert werden.

Das Pendel der Welt

OK, es ist, wie es ist. Das Pendel scheint komplett in die andere Richtung zu schwingen, wie es so oft ist in der Geschichte der Menschheit. Dem einen Extrem folgt das gegensätzliche Extrem. Auf jeden Fall ist 2025 ein sehr spannendes Jahr – nicht nur im Westen.

Es lohnt sich, sich vielfältig über Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zu informieren und möglichst viele verschiedene Sichtweisen miteinander zu vergleichen. Der emanzipierte Mensch bildet sich eine eigene Haltung durch wissbegierige Bildung und eine offene, kritische Debattenkultur.

Lasst uns Freude daran haben, dass wir das Bildungsrecht in unseren Demokratien erstritten haben über Jahrhunderte hinweg. Totalitarismus mag verführerisch klingen, ist es aber noch nie und nirgendwo gewesen. Die Zeche zahlen immer die Menschen aus dem Volk, und das viel zu oft mit Zersplitterung, Gewalt, Elend und Krieg.