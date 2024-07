Studieren mit Hindernissen: Barrieren und Lösungen im Medizinstudium

Der Wunsch, nach dem Schulabschluss eine akademische Laufbahn einzuschlagen, ist bei zahlreichen Absolventen stark ausgeprägt. Ihn sich zu erfüllen, hängt jedoch vom Umgang mit einigen Herausforderungen ab. Welche Hürden gibt es, wenn ein Studium der Humanmedizin angestrebt wird? Auf welchen Wegen lassen sie sich überwinden? Dieser Ratgeber beleuchtet, wie sich die typischen Herausforderungen eines Medizinstudiums meistern lassen.

Numerus clausus: Ausschlusskriterium beim Medizinstudium?

Die wohl wichtigste Frage, die angehende Medizinstudierende umtreibt, ist die Frage nach der Höhe des Numerus clausus (NC). In Deutschland bewegt sich der geforderte Notendurchschnitt für das Studium der Humanmedizin auf einem Niveau zwischen 1,0 und 1,2. Ärgerlich, wenn man diesen nur knapp verfehlt. Sollte dies der Fall sein, muss man jedoch nicht den Kopf hängen lassen, da man auch problemlos in Budapest Medizin studieren kann. Anders als in Deutschland wird in Ungarn für das Medizinstudium wohl ein guter Notendurchschnitt, aber kein fester Numerus clausus gefordert. Hier ist das Studium der Humanmedizin demzufolge auch mit einem Schnitt von 2,5 möglich.

Finanzierung des Studiums ohne Einschränkungen bei Lerninhalten stemmen

Medizin zu studieren, ist nicht nur eine Frage des persönlichen Ehrgeizes, sondern auch des mehr oder weniger prall gefüllten Geldbeutels. Entscheidet man sich für ein Medizinstudium im Ausland, sind zusätzlich die unterschiedlich hohen Lebenshaltungskosten zu berücksichtigen. Daher ist es wichtig, mögliche Finanzquellen im Vorfeld gründlich zu analysieren und ein ehrliches Fazit zu den eigenen Kapazitäten für einen Nebenjob zu ziehen.

Folgende Möglichkeiten der Finanzierung eines Medizinstudiums bestehen:

Stipendium

Studienkredit

Unterhaltskosten

BAföG

Bildungsfonds

Nebenerwerbstätigkeit

Wer sich dafür entscheidet, die Kosten für das Studium der Humanmedizin per Nebenjob ganz oder anteilig zu erwirtschaften, sollte darauf achten, dass die Studieninhalte unter der Ausübung der Nebentätigkeit nicht leiden. Zu viele Stunden oder die Übernahme mehrerer Nebenjobs können schnell zu einer körperlichen, aber auch mentalen Überforderung führen. Dies gilt es im Sinne eines erfolgreichen Studienabschlusses zu vermeiden.

Umgang mit mentalen Problemen während des Studiums

Der Druck, der mit dem Erlernen der fachlichen Studieninhalte einhergeht, kann sich auf Dauer so stark aufbauen, dass das Gehirn ein Stoppsignal sendet. Auslöser hierfür können Stress und Prüfungsangst sein. In einigen Fällen spielen leichte bis ausgeprägte Depressionen und in anderen persönliche Auseinandersetzungen mit Kommilitoninnen und Kommilitonen (manchmal auch Mobbing) eine Rolle. Wichtig ist es, nicht zu schweigen, sondern sich schon frühzeitig entsprechende Hilfsangebote zu organisieren.

Studierendenwerke, aber auch die Hochschulen selbst haben zahlreiche Unterstützungsprogramme für mentale Gesundheit entwickelt. Hier begleitet psychologisches Fachpersonal Studierende, die von mentalen Sorgen geplagt und dadurch in ihrem Lernfortschritt gehemmt werden.

Barrierefreies Medizinstudium für Menschen mit Behinderung

Für Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung oder mit Behinderungen wie einer ausgeprägten Sehschwäche stellt das Studium an einer Hochschule häufig ein großes Hindernis dar. Moderne Hochschulen widmen sich jedoch zunehmend dem Thema Inklusion und ermöglichen es mithilfe von ebenerdigen Hörsälen und Aufzügen, dass auch Menschen mit Behinderung problemlos studieren können. Bei einer Sehbehinderung sind technische Assistenzsysteme wie Notebooks mit Texterkennungssoftware, Bildschirmlesegeräte und portable Notizgeräte mit Braillezeilen nutzbar.

Fazit

Wie stark das Medizinstudium sich dem Wandel der Zeit anpasst, ist an modernen Lösungen wie barrierefreien Studienmöglichkeiten und psychologischen Hilfsangeboten erkennbar. Geht es um die vermeintliche NC-Hürde, kann ein Auslandsstudium eine Alternative sein.