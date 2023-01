Warum KMUs und Gründer auf externe Unterstützung setzen sollten

Niemand kommt im Leben gänzlich ohne externe Unterstützung aus. Das gilt sowohl für Privatpersonen und Politiker als auch Unternehmen. Insbesondere Gründer sowie kleine und mittlere Unternehmen profitieren in der Wirtschaft aber besonders von der Beratung und den Dienstleistungen anderer Unternehmen. Durch die Beauftragung externer Dienstleister und Berater können sie von langjähriger Erfahrung und fundiertem Wissen profitieren, ohne selbst eigenes Personal einstellen zu müssen, welches in dem Umfang oft gar nicht benötigt wird.

Effizienz und Gewinnoptimierung

Bild von Michal Jarmoluk auf Pixabay

Jedes Unternehmen, speziell Start-ups, hat mit einer starken Konkurrenz zu kämpfen. Dabei handelt es sich oft um bereits etablierte Unternehmen mit einer gewissen Größe und Mitarbeiterzahl. Das erlaubt diesen Unternehmen, Fachkräfte für sehr spezifische Aufgaben einzustellen. Für Gründer sowie kleine und mittelständische Unternehmen ist das oft nicht möglich. Hier fallen bestimmte Aufgaben zu selten an, als dass es sich lohnen würde, hierfür eine eigene Arbeitskraft einzustellen. Deshalb empfiehlt es sich häufig, fremde Unternehmen mit bestimmten Tätigkeiten zu beauftragen.



Das hat den klaren Vorteil, dass man als Unternehmen selbst nicht Geld für die entsprechenden Mitarbeiter sowie die Ausrüstung ausgeben muss, wenn diese nur selten zum Einsatz kommen. Zusätzlich profitieren Unternehmen aber auch von dem Fachwissen, welches solche Dienstleister mitbringen. Da sie sich in der Regel auf solche Tätigkeiten spezialisiert haben, bringen sie viel Fachwissen mit und können eine bessere Qualität liefern. Somit kann zusätzlich die Effizienz gesteigert werden, was gerade kleine Unternehmen konkurrenzfähiger macht.

Externe Dienstleistungen

Das Beauftragen eines externen Unternehmens hat immer den Vorteil, dass dieses in der Regel über viel Erfahrung verfügt und sich auf eine bestimmte Tätigkeit spezialisiert hat. Profitieren tun davon besonders noch junge Start-ups und Unternehmen aus dem Mittelstand, welche in der Industrie tätig sind. Viele Tätigkeiten sind komplex sowie anspruchsvoll und haben hohe Anforderungen an die Sicherheit. Dazu gehört zum Beispiel eine professionelle Siloreinigung, welche im Idealfall von erfahren Industriekletterern, die über das nötige Equipment und Know-how verfügen, durchgeführt wird.



Wer hingegen eigenes Personal für solche Arbeiten einstellt, welche nur selten erledigt werden müssen, handelt wenig effizient. Dazu kommt, dass durch reduzierte Praxiserfahrung nicht die gleiche Qualität bei der Arbeit langfristig sichergestellt werden kann. Darüber hinaus entstehen für die Anschaffung von notwendigem Equipment zum Teil hohe Ausgaben, welche schlecht angelegt sind, wenn es nur selten zum Einsatz kommt. Wer beispielsweise die Siloreinigung selbst übernehmen möchte, benötigt geeignete Sicherheitsausrüstung und Geräte.

Fachliche Beratung

Gerade jungen Unternehmen fehlt es in der Regel noch an Erfahrung. Sie sind noch nicht lange in einer bestimmten Branche tätig und können deshalb nicht auf die Erfahrungswerte der Vergangenheit zurückgreifen. Diese sind jedoch notwendig, um gute Entscheidungen treffen zu können. Deshalb kommen insbesondere Gründer nicht ohne gute Berater aus. Schon mit der Gründung kommt kaum ein Unternehmen ohne die Beratung durch Steuerberater oder juristische Berater zurecht.



Berater haben in den meisten Fällen bereits viel Erfahrung in ihrer Branche und verfügen über Kenntnisse, welche sie mit anderen Unternehmen teilen können. Sie sind bereits mit vielen Herausforderungen konfrontiert worden und können jungen Unternehmen in schwierigen Situationen Lösungsansätze aufzeigen und sie bei der Umsetzung begleiten.